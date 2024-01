Electrocomponents Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten eine neutrale Einschätzung für die Rs abgegeben, da 2 Kaufempfehlungen, 3 neutrale Empfehlungen und keine schlechten Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Rs beträgt 1050 GBP, was einer erwarteten Kurssteigerung von 33,49 Prozent entspricht. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer negativen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als negativ eingestuft wird.

Im Branchenvergleich hat die Rs in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,11 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche eine Underperformance von -2,64 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rs mit einer Rendite von 3,96 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf die Fundamentaldaten weist die Rs ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,44 auf, was 55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und die Aktie somit aus heutiger Sicht unterbewertet erscheinen lässt. Daher erhält die Rs in dieser Hinsicht eine positive Bewertung.