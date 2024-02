Electro-Sensors-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Aktienkurs von Electro-sensors hat im letzten Jahr eine Rendite von -5,94 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Informationstechnologie" eine Unterperformance von 585,64 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt bei -3,1 Prozent, und Electro-sensors liegt aktuell 2,84 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 62,16 als unterbewertet gilt. Aus fundamentaler Sicht erhält Electro-sensors daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende schüttet das Unternehmen im Vergleich zur Branche Elektronische Geräte und Komponenten eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 11621,51 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung des Unternehmens, die auf eine negative Rendite, eine unterbewertete fundamentale Bewertung und eine niedrige Dividendenrendite hinweist. Die Anleger-Stimmung bleibt jedoch neutral.