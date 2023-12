Electro-Sensors Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index oder RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demnach kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. In Bezug auf den RSI für Electro-sensors wird sowohl der RSI7 als auch der RSI25 betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 25,58 Punkten, was darauf hinweist, dass Electro-sensors überverkauft ist, was dem Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI einbringt. Im Gegensatz dazu schwankt der 25-Tage-RSI weniger stark im Vergleich und deutet darauf hin, dass Electro-sensors weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Electro-sensors in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -20,52 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -5,15 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -15,37 Prozent für Electro-sensors bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -1,6 Prozent im letzten Jahr hatte, lag Electro-sensors 18,92 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt daher zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Electro-sensors mit einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten (11651,49 %) niedriger, was eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund der großen Differenz von 11651,49 Prozentpunkten zur Folge hat.

Fundamental gesehen liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Electro-sensors bei 13,02, was unter dem Branchendurchschnitt (72 Prozent) liegt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" weist einen Wert von 46,19 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus fundamentalen Kriterien unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.