Electro-Sensors Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Aktie von Electro-sensors wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt bei 13,51, was insgesamt 71 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten" von 46,37. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Electro-sensors derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11298,05 %. Somit wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Die Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung lautet daher "Neutral".

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Electro-sensors-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (57) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (34,4) führen zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Aktie von Electro-sensors sowohl aus fundamentalen als auch technischen Gesichtspunkten eine "Neutral"-Bewertung erhält.