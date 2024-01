Electro-Sensors Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Dividendenrendite von Electro-sensors beträgt derzeit 0 Prozent, was bedeutet, dass die Dividende im Verhältnis zum Aktienkurs sehr gering ist. Trotzdem liegt sie nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik als "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat die Aktie von Electro-sensors im letzten Jahr eine Rendite von -16,3 Prozent erzielt, was 25,48 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -1,11 Prozent, wobei Electro-sensors aktuell 15,2 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist ebenfalls überwiegend negativ gegenüber Electro-sensors. In den letzten Tagen gab es nur zwei positive und 12 negative Tage. Obwohl die neuesten Nachrichten über das Unternehmen neutral sind, erhalten wir auf Basis unserer Stimmungsanalyse eine "Schlecht"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse verwenden wir den Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis. Der RSI7 liegt derzeit bei 27,27 Punkten, was darauf hinweist, dass Electro-sensors überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb es als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Electro-sensors-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.