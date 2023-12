Electro-Sensors Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Der Aktienkurs von Electro-sensors verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,52 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt um 23,37 Prozent, was eine Underperformance von -43,9 Prozent für Electro-sensors bedeutet. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 7,33 Prozent, wobei Electro-sensors um 27,85 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Electro-sensors 13. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 45. Somit ist die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität für die Aktie von Electro-sensors in den vergangenen Monaten. Daher erhält die Aktie in Bezug auf diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Electro-sensors daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Electro-sensors-Aktie beträgt aktuell 40 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage weist weder überkauft noch überverkauft-Faktoren auf und wird ebenfalls mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Electro-sensors-Aktie.