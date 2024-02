Electro-Sensors Aktie: In Lauerstellung

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Electro-sensors liegt bei 13, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (KGV von 62,16) unter dem Durchschnitt (ca. 78 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht ist das Unternehmen daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Electro-sensors-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 45,16 keine Überkauft- oder Überverkauft-Situation, daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben.

In den letzten zwei Wochen wurde Electro-sensors von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen zu dem Unternehmen angesprochen wurden. Die Anlegerstimmung wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Rendite der Aktie betrug im vergangenen Jahr -5,94 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Informationstechnologie" eine Unterperformance von 585,64 Prozent darstellt. Die jährliche Rendite für Unternehmen in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -3,1 Prozent, wobei Electro-sensors aktuell 2,84 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

