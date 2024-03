Electro-Sensors Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Electro-sensors wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionstiefe festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Electro-sensors eine Performance von -8,35 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -2,05 Prozent, was zu einer Underperformance von -6,3 Prozent für Electro-sensors führt. Der "Informationstechnologie"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 2,4 Prozent, wobei Electro-sensors 10,75 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung in Bezug auf Aktienkurse lässt sich neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung einschätzen. Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Electro-sensors auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen in den sozialen Medien rund um Electro-sensors diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 13,67 für Electro-sensors, was 82 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Im Bereich "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 76. Auf Grundlage des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.