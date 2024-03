Electro Optic Systems Holdings Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die technische Analyse der Electro Optic Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,11 AUD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 1,695 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +52,7 Prozent liegt, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 1,53 AUD, was einen Abstand von +10,78 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer Bewertung "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie also die Gesamtnote "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für den RSI7 liegt der Wert bei 66,41 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 49,6, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Die Stimmung rund um die Aktie von Electro Optic wird auch positiv eingeschätzt, basierend auf der Analyse von Kommentaren und Themen auf sozialen Plattformen in den letzten ein bis zwei Tagen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Stimmung als "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmung rund um die Aktie von Electro Optic. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in diesem Bereich.

Insgesamt erhält die Aktie von Electro Optic also positive Bewertungen in verschiedenen Bereichen der technischen Analyse und Stimmungseinschätzung.