Electric Royalties Aktie: Der weitere Knall!

Die technische Analyse von Electric Royalties zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,27 CAD, was einen Abwärtstrend signalisiert. Der Schlusskurs von 0,24 CAD liegt deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 0,2 CAD, was einen Aufwärtstrend anzeigt und zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Electric Royalties also ein "Neutral"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie ist größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde in den letzten Tagen weder positiv noch negativ über Electric Royalties diskutiert, was zu einer unveränderten "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt gemischte Signale. Der 7-Tage-RSI von 87,5 Punkten weist darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch ein neutrales Bild, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Electric Royalties also eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich eine gemischte Bewertung für Electric Royalties basierend auf den technischen Indikatoren und dem Anleger-Sentiment.