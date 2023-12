Electric Royalties Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Electric Royalties-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnitt von 0,28 CAD für den Schlusskurs gehandelt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,245 CAD, was einem Rückgang von 12,5 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,2 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um 22,5 Prozent darüber liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Electric Royalties liegt bei 22,22, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 36, was zu einer "Neutral" Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Electric Royalties wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Electric Royalties war ebenfalls positiv, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Electric Royalties. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.