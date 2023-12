Electric Royalties Aktie: Knallt es bald?

Die technische Analyse der Electric Royalties zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,27 CAD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,25 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -7,41 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,21 CAD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +19,05 Prozent als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote von "Neutral".

Die Einschätzung der Anleger zeigt, dass Electric Royalties in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet wurde. Die Auswertung der Kommentare und Diskussionen legt nahe, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene ebenfalls als "Neutral" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) für Electric Royalties liegt bei 70, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 34 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Electric Royalties in dieser Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Electric Royalties festgestellt. Dies spiegelt sich auch in einer abnehmenden Aufmerksamkeit in den sozialen Medien wider. Daher wird die Stimmung und das Interesse an Electric Royalties als "Schlecht" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich daher für Electric Royalties eine Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung, dem Relative Strength Index und dem Sentiment und Buzz.