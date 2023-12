Electric Guitar Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Anleger haben die Electric Guitar in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, so die Auswertung unserer Redaktion aus den diversen Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Die Anleger-Stimmung wurde daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Electric Guitar-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,49 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,021 GBP liegt deutlich darunter (-95,71 Prozent), wodurch die Aktie als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+5 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Electric Guitar-Aktie einen Wert von 50 sowohl für RSI7 als auch für RSI25, was eine "Neutral"-Empfehlung zur Folge hat.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz festgestellt wurden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Electric Guitar-Aktie auf verschiedenen Ebenen, basierend auf der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und dem Relative Strength-Index sowie dem Sentiment und Buzz in den sozialen Medien.