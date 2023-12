Electric Guitar Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Analyse des Aktienkurses von Electric Guitar zeigt, dass sowohl harte Faktoren wie Bilanzdaten als auch weiche Faktoren wie die Stimmung berücksichtigt werden müssen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde auf den sozialen Plattformen neutral. Auch in den Diskussionen der letzten Tage wurden vorwiegend neutrale Themen rund um Electric Guitar aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

Ein weiterer Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der Auf- und Abwärtsbewegungen in Relation setzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Electric Guitar liegt bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der 25-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung und Diskussionsintensität in den sozialen Medien sind ebenfalls wichtige Faktoren. In diesem Fall zeigte sich eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Daraus ergibt sich erneut eine "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild rund um Electric Guitar.

Die technische Analyse offenbart, dass der Aktienkurs von Electric Guitar der 200-Tage-Linie (GD200) bei 0,47 GBP weit entfernt ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage erhält die Aktie jedoch ein "Neutral"-Signal aufgrund einer Differenz von +5 Prozent.

Insgesamt ergibt sich somit für Electric Guitar eine Bewertung von "Neutral" basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.