Electrameccanica Vehicles Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um den aktuellen Zustand eines Titels zu bewerten. Er gibt Aufschluss darüber, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Electrameccanica Vehicles betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 85,71 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 78,57, dass die Aktie überkauft ist und somit ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Hinsichtlich der Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 3830,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Automobile, 3830,24). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Electrameccanica Vehicles-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Electrameccanica Vehicles besonders positiv diskutiert. An acht Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigen sich ebenfalls vor allem positive Themen, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was sich auf Aktien auswirken kann. Bei Electrameccanica Vehicles wurde in Bezug auf die Diskussion eine starke Aktivität gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine negative Änderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.