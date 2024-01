Electrameccanica Vehicles Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die Diskussionen über Electrameccanica Vehicles auf sozialen Medien deuten auf positive Stimmungen und Einschätzungen hin. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Kommentare und Meinungen. Auch die diskutierten Themen rund um das Unternehmen waren größtenteils positiv. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Die Aktie von Electrameccanica Vehicles wird demnach als angemessen bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese derzeit 0 Prozent, was 3830,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Automobilbranche: 3830,25) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Electrameccanica Vehicles-Aktie von unserer Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem sich feststellen lässt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Electrameccanica Vehicles-Aktie, so beträgt dieser derzeit 73. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch auf 25-Tage-Basis ist Electrameccanica Vehicles überkauft (Wert: 79,17), weshalb die Aktie auch für den RSI25 eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Analyse des RSI ergibt somit insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie von Electrameccanica Vehicles im vergangenen Jahr eine Rendite von -58,51 Prozent erzielt und liegt damit 57,33 Prozent unter dem Durchschnitt (-1,18 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Automobile" beträgt -3,86 Prozent, wobei Electrameccanica Vehicles aktuell 54,65 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.