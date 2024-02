Electrameccanica Vehicles Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Electrameccanica Vehicles hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 und 200 Tage gezeigt. Der Kurs von 0,27 USD liegt nun -12,9 Prozent unter dem GD50 und -49,06 Prozent unter dem GD200. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" und einer langfristigen Einstufung ebenfalls als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden über Electrameccanica Vehicles vor allem negative Themen diskutiert, wobei an vier Tagen positivere Themen im Vordergrund standen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es jedoch ein vermehrtes Interesse an positiven Themen, was zu einer aktuellen Einschätzung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 42,86 und der RSI25 bei 53,85, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Die Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Electrameccanica Vehicles in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch nicht außergewöhnlich, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.