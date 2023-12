Electrameccanica Vehicles Aktie: Jetzt knallt es!

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Electrameccanica Vehicles war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab insgesamt 11 positive und ein negatives Feedback, während an zwei Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Electrameccanica Vehicles daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Dividende weist das Unternehmen derzeit eine Rendite von 0 % auf, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3830,25 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Rendite von Electrameccanica Vehicles bei -58,51 Prozent, was mehr als 59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Automobile"-Branche, die eine mittlere Rendite von -2,76 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnet, liegt das Unternehmen mit 55,75 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Electrameccanica Vehicles derzeit bei 0,57 USD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 0,35 USD liegt, ergibt sich ein Abstand von -38,6 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Ebenso liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,4 USD, was einer Differenz von -12,5 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der beiden Zeiträume eine Bewertung von "Schlecht" für Electrameccanica Vehicles.