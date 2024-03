Electrameccanica Vehicles Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Stimmung und der Diskussionsfokus für Electrameccanica Vehicles-Aktien haben sich in den letzten Wochen verändert. Die Auswertung zeigt, dass die Stimmung der Anleger neutral ist, da es keine bedeutende Tendenz gab. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem schlechten Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25 zeigt jedoch eine neutrale Situation an, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

In den sozialen Medien wurden Electrameccanica Vehicles in den letzten zwei Wochen positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als neutral eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Aktie derzeit als schlecht eingestuft wird. Sowohl der GD200 als auch der GD50 deuten auf eine schlechte Wertentwicklung hin.

Insgesamt erhält die Electrameccanica Vehicles-Aktie daher ein schlechtes Rating basierend auf der Stimmung der Anleger, dem RSI und der technischen Analyse.