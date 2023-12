Electrameccanica Vehicles Aktie: Finger weg?

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an Electrameccanica Vehicles haben sich im letzten Monat verschlechtert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Diskussionsintensität war ebenfalls rückläufig, was darauf hinweist, dass die Aktie weniger Beachtung fand und aus dem Fokus der Anleger geriet.

Das Anleger-Sentiment zeigt jedoch eine überwiegend positive Meinung in den sozialen Medien, obwohl in den letzten Tagen weniger Diskussionen stattfanden. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Gut" für die Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse ergibt eine negative Bewertung, da der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,59 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,38 USD liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Im Branchenvergleich hat Electrameccanica Vehicles in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -51,33 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Automobile"-Branche und von -4,52 Prozent im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor gezeigt. Dies führt zu einer weiteren Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.