Electrameccanica Vehicles Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Electrameccanica Vehicles diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt insbesondere mit den negativen Themen rund um Electrameccanica Vehicles, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Electrameccanica Vehicles derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,53 USD, während der Kurs der Aktie bei 0,26 USD um -50,94 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,31 USD entspricht einer Abweichung von -16,13 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" und der "Automobile"-Branche liegt die Rendite von Electrameccanica Vehicles deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Electrameccanica Vehicles-Aktie zeigt einen neutralen Wert von 50, während der RSI auf 25-Tage Basis bei 62,07 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für Electrameccanica Vehicles basierend auf dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse und dem Relative Strength Index.