Electra Private Equity Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Unbound-Aktie bei 1,82 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,0075 GBP liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -99,59 Prozent liegt und daher als "schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,01 GBP, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -25 Prozent als "schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass die Aktie von Unbound in den sozialen Medien zuletzt im Fokus der Diskussionen stand. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Unbound. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Bewertung für das Anleger-Sentiment abgegeben.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung für Unbound in den letzten Wochen kaum Veränderungen erfahren hat. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung abgegeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Abschließend wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Sowohl der RSI als auch der RSI25 belaufen sich auf 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Neutral" für die Unbound-Aktie.