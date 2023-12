Electra Battery Materials Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die technische Analyse zeigt, dass die Electra Battery Materials derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 1,45 CAD, während der aktuelle Aktienkurs (0,49 CAD) um -66,21 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,67 CAD weist auf eine Abweichung von -26,87 Prozent hin, wodurch die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung für die Electra Battery Materials. Der RSI7 liegt bei 100 Punkten und der RSI25 bei 80, was auf eine überkaufte Situation hindeutet.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab eine neutrale Bewertung, obwohl in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. In Bezug auf die Stimmung wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien deuten jedoch darauf hin, dass sich das Bild der Electra Battery Materials in den letzten vier Wochen aufgehellt hat. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Gut"-Rating. Auch die Zunahme der Kommunikationsfrequenz spiegelt sich in einer positiven Bewertung wider. Insgesamt wird die Electra Battery Materials daher auf dieser Stufe mit "Gut" bewertet.