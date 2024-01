Elecosoft Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Weitere Suchergebnisse zu "Eleco":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Eleco-Aktie, so liegt der Wert aktuell bei 18. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist im Vergleich zum RSI7 weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Mit einem Wert von 38,1 zeigt der RSI25, dass Eleco weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs damit ein "Gut"-Rating für Eleco.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Untersuchung von Eleco zeigte sich, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufwies, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Eleco bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Eleco in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 22,68 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +31,35 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche, die im Durchschnitt um -8,67 Prozent gefallen sind. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Eleco mit -7,95 Prozent im letzten Jahr um 30,62 Prozent über dem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Abschließend betrachtet die technische Analyse die 200-Tage-Linie (GD200) der Eleco, die aktuell bei 80,62 GBP verläuft. Der Aktienkurs selbst ging mit 86 GBP aus dem Handel, was einen Abstand von +6,67 Prozent bedeutet und somit zu einer Einstufung von "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 83,17 GBP, was einer Differenz von +3,4 Prozent entspricht und damit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Gut".