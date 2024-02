Elecosoft Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Eleco":

Die Eleco-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 82,46 GBP für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 94 GBP verzeichnet, was einer Differenz von +13,99 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 87,58 GBP wurde mit einem Schlusskurs über diesem Wert (+7,33 Prozent Abweichung) bewertet, was ebenfalls zu einer "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Eleco somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zu den üblichen Aktivitäten im Netz liegt. Daher wird für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral" vergeben. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt in diesem Zeitraum ebenfalls unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Eleco liegt bei 50, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, zeigt einen Wert von 25, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher mit "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Gut".

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag in die positive Richtung, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es vermehrt positive Themen rund um das Unternehmen Eleco. Daraus resultiert eine Gesamtbewertung von "Gut" für das Anleger-Sentiment.