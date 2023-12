Elec-Tech Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Diskussion über Elec-tech ist im Netz sehr aktiv, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Elec-tech daher eine "Gut"-Einstufung hinsichtlich des Sentiments und Buzz.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Elec-tech ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,97 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Grundlage.

Der Aktienkurs von Elec-tech verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,62 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien der Branche eine Unterperformance von -2,71 Prozent bedeutet. Auch im Sektorvergleich liegt die Rendite 3,87 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Elec-tech ergibt für den Zeitraum von sieben Tagen einen Wert von 57,14 und für 25 Tage ebenfalls 57,14. Basierend auf dem RSI erhält die Aktie daher insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.

Zusammenfassend ergibt sich für Elec-tech eine "Gut"-Einstufung hinsichtlich des Sentiments und Buzz, eine "Neutral"-Bewertung bezüglich der fundamentalen Kriterien und eine "Schlecht"-Rating in Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses. Der Relative Strength Index ordnet die Aktie ebenfalls als "Neutral" ein.