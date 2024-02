Eldorado Gold ist zurück!

Die Analysten haben ihre Einschätzung zur Eldorado Gold abgegeben und kommen zu dem Schluss, dass die Gesamtbewertung "Gut" ist, basierend auf 2 Kaufempfehlungen, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen in den letzten 12 Monaten. Im vergangenen Monat gab es eine Kaufempfehlung, keine neutralen und keine negativen Bewertungen, was zu einer kurzfristigen Gesamtbewertung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Eldorado Gold liegt bei 17,67 CAD, was einer potenziellen Kurssteigerung von 21,67 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut" von den Analysten.

Die Auswertung des Sentiments und Buzz zeigt, dass es im letzten Monat keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war ebenfalls neutral, was zu einem insgesamt neutralen Rating für die Aktie führt.

Aus fundamentaler Sicht gilt die Aktie von Eldorado Gold als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 14,57 insgesamt 96 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau". Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Analyse die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für Eldorado Gold liegt bei 55,67, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 64,77, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating "Neutral" basierend auf dem RSI.

Insgesamt ergibt die Analyse der Analysten und der fundamentalen und technischen Bewertung ein neutrales bis positives Bild für die Eldorado Gold-Aktie.