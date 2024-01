Eldorado Gold Aktie: Ein unsicheres Investment?

Aktuell können Anleger, die in die Aktie von Eldorado Gold investieren, eine Dividendenrendite von 0 % erwarten. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau bedeutet dies einen geringeren Ertrag von 3,67 Prozentpunkten. Daher fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Eldorado Gold-Aktie zeigt einen Wert von 48 für die letzten 7 Tage. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 42,3, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Eldorado Gold.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Metalle und Bergbau) wird Eldorado Gold als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 14,3, was einem Abstand von 96 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 320,33 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

In den letzten zwölf Monaten wurden 2 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen von Analysten zu Eldorado Gold abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 17 CAD, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Eldorado Gold-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.