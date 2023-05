Eldorado Gold Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Für die Aktie Eldorado Gold aus dem Segment "Gold" wird an der heimatlichen Börse Toronto am 23.05.2023, 14:26 Uhr, ein Kurs von 14.09 CAD geführt.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Eldorado Gold entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 39,12. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Eldorado Gold zahlt die Börse 39,12 Euro. Dies sind 79 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Metalle und Bergbau" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 190,52. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Eldorado Gold beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,45 Prozent und liegt mit 0,23 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (1,22) für diese Aktie. Eldorado Gold bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Eldorado Gold als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Eldorado Gold vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 17,25 CAD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 22,43 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 14,09 CAD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".