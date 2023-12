Eldorado Gold Aktie: Da kann man nur noch staunen

In den sozialen Medien hat sich die Stimmungslage für die Eldorado Gold-Aktie in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Eldorado Gold diskutiert wurde. An neun Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Eldorado Gold-Aktie aktuell bei 13,9 CAD liegt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 16,68 CAD, was einem Abstand von +20 Prozent entspricht. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage wird ebenfalls ein "Gut"-Signal verzeichnet, da die Differenz bei +12,02 Prozent liegt.

In Bezug auf die Dividende weist Eldorado Gold eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Investition im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau".