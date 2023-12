Elcora Advanced Materials Aktie: Ist das wirklich alles?

Die technische Analyse der Elcora Advanced Materials-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 0,06 CAD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,03 CAD, was einem Unterschied von -50 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für die Elcora Advanced Materials-Aktie liegt der letzte Schlusskurs (0,03 CAD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Auf sozialen Plattformen wurden überwiegend negative Kommentare zu Elcora Advanced Materials gemessen. Zudem wurden in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 50 Punkten, was ein "Neutral"-Rating ergibt. Der RSI25, der etwas längerfristig ist, zeigt ebenfalls weder "überkauft" noch "überverkauft" an und führt zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung.

Im Branchenvergleich erzielte Elcora Advanced Materials in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -33,33 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -21,67 Prozent. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 21,67 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.