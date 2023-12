Elbit Aktie: Was wird das noch werden?

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Elbit kaum verändert. Es gab keine signifikanten Hinweise auf eine positive oder negative Tendenz in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden. Daher wird das Kriterium der Stimmung als "Neutral" bewertet. Jedoch wurde eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer Bewertung von "Gut" in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammenfassend erhält Elbit daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien im Zusammenhang mit dem Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Elbit besonders positiv diskutiert, wobei an zehn Tagen positive Themen dominierten und an zwei Tagen negative Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was zu einer heutigen Einschätzung der Aktie als "Gut" führt. Somit erhält Elbit insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" hat die Aktie von Elbit im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,72 Prozent erzielt, was jedoch 123,9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 240,49 Prozent, wobei Elbit aktuell 216,77 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI für Elbit beträgt aktuell 46,21, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, wird die Aktie als "Neutral" betrachtet. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".