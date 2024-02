Elbit Aktie: Reine Nervensache!

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Elbit als Neutral-Titel eingestuft. Der Relative Strength-Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Elbit-Aktie beträgt 61,75, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert liegt bei 50,41, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit das Ranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Elbit-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,55 Prozent erzielt. Dies liegt jedoch 218,17 Prozent unter dem Durchschnitt (242,72 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 403,84 Prozent, wobei Elbit aktuell 379,29 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich bei Elbit eine erhöhte Aktivität im Netz. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Elbit in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In der technischen Analyse ist die Elbit-Aktie mit einem Kurs von 205,05 USD inzwischen -1,52 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf +0,78 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.