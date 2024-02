Elastic Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die Stimmung der Anleger zu Elastic ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten Wochen hervorgeht. Positive Themen standen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Unternehmens führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich Informationstechnologie hat Elastic im letzten Jahr eine Rendite von 98,95 Prozent erzielt. Dies liegt jedoch 476,36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus dem Softwaresektor beträgt -3,45 Prozent, und Elastic liegt aktuell 102,4 Prozent darüber. Daher wird die Aktie insgesamt neutral bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Elastic 9 Analystenbewertungen, die sich insgesamt als neutral zusammensetzen. Kurzfristig gesehen wird die Aktie jedoch positiv bewertet. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ergibt ein Abwärtspotenzial von -46,52 Prozent, was zu einer schlechten Empfehlung führt. Somit erhält Elastic in diesem Abschnitt insgesamt eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Elastic-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt positiv entwickelt hat. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer insgesamt guten Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.