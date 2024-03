Elastic Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die Anlegerdiskussionen über Elastic in den sozialen Medien deuten auf eine überwiegend negative Stimmung rund um den Titel hin. In den Kommentaren der vergangenen Wochen wurden hauptsächlich negative Themen angesprochen, was dazu führt, dass das Unternehmen insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Elastic-Aktie in den letzten 7 Tagen zeigt einen Wert von 76, was auf eine Überbewertung hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu steht der 25-Tage-RSI bei 63,21, was dazu führt, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite von Elastic liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,19 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt die 200-Tage-Linie der Elastic einen positiven Trend, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings liegt der Aktienkurs mit 103,06 USD 17,97 Prozent über dieser Linie. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 118,18 USD, was zu einer Differenz von -12,79 Prozent führt und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Zusammenfassend ergibt die technische Analyse eine neutrale Bewertung.