Elastic Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Der Aktienkurs von Elastic hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 98,95 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Informationstechnologie" 479,92 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt -2,98 Prozent, und Elastic liegt aktuell 101,92 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite der Elastic-Aktie beträgt 0 Prozent und liegt damit 2,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Aktie aktuell bei 82,76 USD verläuft, was als "Gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst liegt bei 125,38 USD, was einen Abstand von +51,5 Prozent zum Durchschnittskurs darstellt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage erhält die Aktie mit einer Differenz von +6,94 Prozent ein "Gut"-Signal. Insgesamt wird die Elastic-Aktie in der technischen Analyse als "Gut" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Elastic 9 Analystenbewertungen, die sich zu einer durchschnittlichen Bewertung von "Neutral" zusammensetzen. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Gut", da in den vorliegenden Studien des vergangenen Monats 1 Analyst die Aktie als gut einstuft. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 69,67 USD, was ein Abwärtspotenzial von -44,44 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs (125,38 USD) darstellt. Auf Basis dieser Prognose erhält die Aktie eine "Schlecht"-Empfehlung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.