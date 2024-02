Elastic Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Elastic ist insgesamt sehr positiv, basierend auf den Diskussionen in Foren und sozialen Medien in den letzten zwei Wochen. Positive Themen dominierten die Gespräche und führten zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels.

Unsere Analyse zeigt, dass es in der Internet-Kommunikation keine starken positiven oder negativen Ausschläge gab. Daher bewerten wir das Sentiment als "Neutral". Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen rückläufig, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Aus diesem Grund erhält Elastic in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Elastic insgesamt neun Analystenbewertungen, die zu einer durchschnittlichen Einschätzung von "Neutral" führten. Die aktuellsten Analysen ergaben jedoch eine positive Gesamtbewertung, obwohl die Kursprognose der Analysten ein Abwärtspotenzial von fast 47% aufzeigt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Elastic liegt bei 53,09, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, bestätigt diese Einschätzung.

Insgesamt kann die Aktie von Elastic daher als "Neutral" bewertet werden, basierend auf der Anleger-Stimmung, dem Sentiment und der Analysteneinschätzung sowie dem Relative Strength-Index.