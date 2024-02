Elastic Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Elastic liegt derzeit bei 30,19 und wird daher als neutral eingestuft. Dies bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Situation mit einem Wert von 32. Insgesamt wird die Kategorie des RSI daher als neutral bewertet.

In der technischen Analyse weist der aktuelle Kurs der Elastic von 132,52 USD eine Entfernung von +61,57 Prozent vom GD200 (82,02 USD) auf, was ein gutes Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 116,69 USD, was ebenfalls als gutes Signal bewertet wird. Zusammenfassend wird der Kurs der Elastic-Aktie als gut bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Elastic ergibt insgesamt eine neutrale Bewertung. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen veröffentlicht, aber in den letzten Tagen wurden vermehrt positive Themen rund um Elastic diskutiert.

Hinsichtlich der Dividende weist Elastic derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Software") von 2,21 % als schlecht eingestuft wird.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Elastic-Aktie, basierend auf dem RSI, der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment und der Dividendenrendite.