Elastic Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Bei der Elastic-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 52, was auf eine neutrale Bewertung hinweist, da weder überkauft noch -verkauft. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 40,72 und bestätigt ebenfalls die neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die Elastic-Aktie.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 0 Prozent, was 2,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Elastic-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividende wird hierbei mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Die Anleger-Stimmung bei Elastic ist insgesamt positiv, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten in sozialen Medien hervorgeht. Trotz einiger negativer Themen in den Diskussionen in den vergangenen Tagen wird die Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Elastic-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 98,95 Prozent erzielt, was jedoch 479,92 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Informationstechnologie" liegt. Im Bereich "Software" liegt die Rendite bei -2,98 Prozent, während Elastic aktuell 101,92 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.