Elastic Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die letzten technischen Analysen zeigen, dass der aktuelle Kurs der Elastic bei 132,52 USD liegt, was einer Entfernung von +61,57 Prozent vom GD200 (82,02 USD) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 116,69 USD, was einem Abstand von +13,57 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Software"-Branche hat Elastic in den letzten 12 Monaten eine Performance von 98,95 Prozent erzielt. Dies steht im Kontrast zu einem durchschnittlichen Rückgang von -3,3 Prozent in der Branche, was einer Outperformance von +102,25 Prozent entspricht. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite bei 575,82 Prozent, wobei Elastic um 476,88 Prozent darunter lag. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird dem Unternehmen in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating verliehen.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Elastic derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,21 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme festgestellt, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.