Elastic Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die technische Analyse der Elastic-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der 50- und 200-Tages-Durchschnitt wurde als Trendfolgeindikator betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 74,03 USD, während der letzte Schlusskurs bei 108,04 USD liegt, was einer Abweichung von +45,94 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Elastic-Aktie. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 95,15 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +13,55 Prozent über dem Durchschnitt. Auch auf dieser Grundlage erhält die Elastic-Aktie ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Elastic-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ein gemischtes Bild. Während es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, wurde das Unternehmen jedoch weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Elastic-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating aufgrund des Sentiments und des Buzz.

Die Analysteneinschätzung für die Elastic-Aktie liegt insgesamt bei "Neutral", da es 4 Kauf-, 4 Halten- und 1 Verkaufsempfehlung gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 69,71 USD, was einer negativen Entwicklung um -35,47 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Elastic-Aktie einen Wert von 65,17 für den RSI7 und 52,67 für den RSI25, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Indikatoren gemischte Signale für die Elastic-Aktie, wobei die technische Analyse einen Aufwärtstrend anzeigt, das Sentiment und der Buzz jedoch eher negativ ausfallen. Die Analysteneinschätzung und der Relative Strength-Index führen zu einer neutralen Bewertung der Aktie.