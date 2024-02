Elastic Aktie: Abwarten

Die technische Analyse zeigt, dass die Elastic-Aktie derzeit um 9,96 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei +54,68 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung für beide Zeiträume führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionintensität über Elastic langfristig eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine negative Veränderung hin, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Elastic derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Softwareunternehmen. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Elastic, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung sowohl aus charttechnischer Sicht als auch aus Sicht des Anleger-Sentiments.