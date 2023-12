Elanor Investors Aktie: Das macht sprachlos!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Elanor Investor liegt bei 1,89 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 15 und deutet ebenfalls auf eine "Gut"-Bewertung hin. Insgesamt erhält Elanor Investor somit eine "Gut"-Gesamteinschätzung.

Das Sentiment und der Buzz um Elanor Investor werden über einen längeren Zeitraum beobachtet, um Rückschlüsse auf das Stimmungsbild zu ziehen. Die Aktie zeigt eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Elanor Investor in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Auch die Meinungen der Anleger spielen eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Kommentare auf sozialen Plattformen zu Elanor Investor waren neutral und die Themen, die diskutiert wurden, waren ebenfalls neutral. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Elanor Investor-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 1,53 AUD in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,48 AUD, was einem Unterschied von -3,27 Prozent entspricht, und daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt derzeit bei 1,28 AUD, daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis.

Insgesamt erhält Elanor Investor also eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.