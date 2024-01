Elanco Animal Health, tut es schon wieder!

Elanco Animal Health hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 21,65 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Arzneimittel"-Branche eine Outperformance von +21,51 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Rendite mit 10,43 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem insgesamt positiven Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Elanco Animal Health bei 14,54 USD und ist damit +8,91 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls mit "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +31,46 Prozent liegt.

Das KGV von Elanco Animal Health beträgt derzeit 228,38 und liegt damit 118 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 104. Dies deutet auf eine Überbewertung hin und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ergibt sich ein Wert von 74,81, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, liegt bei 41,97 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" auf diesem Niveau.