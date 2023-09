Elanco Animal Health Quartalsprognose: Erwartet Umsatzplus und 40% Rückgang des Verlusts

Elanco Animal Health wird in 51 Tagen seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Analysten erwarten ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal und einen Rückgang des Verlusts um 40%. Allerdings sind die Prognosen der Analysten für das ganze Jahr eher pessimistisch, mit einem erwarteten Umsatzrückgang von 0,90% und einem Gewinnrückgang von 23,40%. Die Aktie hat in den letzten 30 Tagen um -2,17% an Wert verloren.

Die Analysten schätzen den Aktienkurs auf Sicht von 12 Monaten auf rund 13,00 EUR ein, was einem potenziellen Gewinn von +18,74% entspricht. Die Charttechnik zeigt einen stark positiven Trend bei Elanco Animal Health, ohne Widerstand vom gleitenden Durchschnitt.

Es bleibt abzuwarten, wie die Aktionäre auf die Quartalszahlen reagieren werden. Es könnte sich lohnen darauf zu achten wie sich der...