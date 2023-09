Elanco Animal Health Quartalsbericht: Steigender Umsatz und sinkender Verlust erwartet

In weniger als zwei Monaten wird das Unternehmen Elanco Animal Health, ansässig in Greenfield, USA, seinen Quartalsbericht für das dritte Quartal bekanntgeben. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Elanco Animal Health-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

In 46 Tagen erhalten Aktionäre und Analysten Einblicke in die Quartalszahlen von Elanco Animal Health. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 5,69 Mrd. EUR ist das Interesse an den bevorstehenden Ergebnissen hoch. Laut Datenanalyse erwarten Experten ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz von Elanco Animal Health noch 958,51 Mio. EUR. Nun wird mit einem Anstieg um +1,00 Prozent auf 971,82 Mio. EUR gerechnet. Zudem wird erwartet, dass sich der bisherige Verlust...