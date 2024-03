Elanco Animal Health-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Analysten bewerten die Aktie der Elanco Animal Health langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten erhielt das Unternehmen 2 positive Bewertungen, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorlagen. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 17,5 USD, was einer Erwartung von 10,97 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 15,77 USD.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Elanco Animal Health derzeit bei 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,72 Prozentpunkten liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) von Elanco Animal Health liegt bei 58,9, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI für 25 Tage beläuft sich auf 51,32, was ebenfalls eine neutrale Einstufung ergibt.

Das Sentiment in den sozialen Medien in Bezug auf Elanco Animal Health war in letzter Zeit überwiegend negativ, was zu einer schlechten Bewertung der Aktie führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen entspricht jedoch in etwa dem Normalwert, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Insgesamt bekommt die Aktie von Elanco Animal Health daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des negativen Sentiments in den sozialen Medien und der niedrigen Dividendenrendite im Vergleich zur Branche.