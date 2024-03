Elanco Animal Health Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Diskussionen über Elanco Animal Health auf den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens. In den letzten zwei Wochen überwiegen positiven Meinungen und Kommentare. Auch die diskutierten Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Informationen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Elanco Animal Health basierend auf der Anlegerstimmung angemessen bewertet wird.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Arzneimittel"-Branche hat Elanco Animal Health in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,65 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien um -6,66 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Elanco Animal Health im Branchenvergleich um +28,31 Prozent besser abschneidet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -2,94 Prozent, wobei Elanco Animal Health um 24,59 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Elanco Animal Health beträgt derzeit 228,38 und liegt damit 99 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Arzneimittel) von 114. Aus dieser Perspektive betrachtet ist die Aktie überbewertet und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Elanco Animal Health-Aktie liegt bei 61, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (38,31) zeigt, dass auch auf 25-Tage-Basis keine Über- oder Unterbewertung vorliegt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Rating für Elanco Animal Health basierend auf der RSI-Bewertung.