Elanco Animal Health Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Elanco Animal Health wurde von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien in den vergangenen zwei Wochen als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Meinungsäußerungen der letzten beiden Wochen zu diesem Thema ausgewertet und ist zu diesem Schluss gekommen. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung der Anleger in Bezug auf Elanco Animal Health als "Gut" einzustufen ist. Die Messung der Anlegerstimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI-Wert für Elanco Animal Health liegt aktuell bei 42,44, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 27, was bedeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend wird die Einstufung auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich für die RSI eine "Gut"-Einstufung.

Bei der Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts ergibt sich bei der Elanco Animal Health-Aktie ein Wert von 10,86 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 15,21 USD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt einen Wert von 12,56 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was wiederum zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Elanco Animal Health-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende schüttet Elanco Animal Health im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Arzneimittelindustrie eine niedrigere Dividendenrendite aus. Während der Durchschnitt bei 2,48 % liegt, beträgt die Dividendenrendite von Elanco Animal Health lediglich 0 %. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und führt zur Gesamtbewertung "Schlecht".