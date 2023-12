Elanco Animal Health Aktie: In selten guter Lage!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für die Elanco Animal Health-Aktie weist der RSI einen Wert von 15,79 auf, was als "Gut" eingestuft wird. Auch der RSI25 beläuft sich auf 23,84, was ebenfalls auf eine positive Bewertung hinweist.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 10,44 USD für den Schlusskurs der Elanco Animal Health-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 13,77 USD, was einer positiven Abweichung von 31,9 Prozent entspricht. Dies führt ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 10,75 USD eine positive Abweichung von 28,09 Prozent und resultiert somit in einer weiteren "Gut"-Bewertung.

Im fundamentalen Bereich weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 187,58 auf, was deutlich über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "teuer" aufgrund fundamentaler Kriterien.

Die Analystenbewertungen für die Elanco Animal Health-Aktie zeigen gemischte Ergebnisse. Von insgesamt 3 Analystenbewertungen sind eine als "Gut", zwei als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating, während kürzere Zeiträume eine positive Tendenz aufweisen.

Zusammenfassend erhält Elanco Animal Health von den Analysten insgesamt ein "Gut"-Rating, basierend auf verschiedenen Bewertungskriterien.